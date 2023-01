Atalanta: contusione al ginocchio per Scalvini

(ANSA) - BERGAMO, 19 GEN - Giorgio Scalvini ha riportato una contusione al ginocchio destro durante il secondo tempo dell'ottavo di Coppa Italia dell'Atalanta contro lo Spezia. Il difensore nerazzurro non dovrebbe però essere in dubbio in vista dell'ultima giornata del girone d'andata in campionato domenica sera con la Juventus, mentre sono da valutare le condizioni di Duvan Zapata, che ha un risentimento muscolare all'altezza dell'anca. I due giocatori sono stati sostituiti rispettivamente da Toloi e Hojlund all'11' e al 18' del secondo tempo. (ANSA).