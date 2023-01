Abodi, Supercoppa? Meglio luoghi con vita democratica

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Abbiamo bisogno di un cambiamento, certe cose se si vogliono dire si dicono in un rapporto bilaterale". Lo dice il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, rispondendo a una domanda sulla polemica tra Casini e Gravina per la Supercoppa giocata in Arabia Saudita, durante il suo intervento al Premio 'Biscardi'. "Poi ci può essere un dibattito sul motivo per cui si vada a giocare la Supercoppa italiana in Arabia piuttosto che altrove - ha aggiunto -.

Sarebbe meglio scegliere i luoghi dove sicuramente la vita è democratica, mi auguro che in futuro nella scelta dei luoghi ci sia coerenza sui principi che pratichiamo". (ANSA).