Supercoppa: Pioli "non è derby spartiacque,serve equilibrio"

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - "Partita spartiacque? Non so se sia un'esagerazione giornalistica. So che è una partita importante, so che è un obiettivo importante. Siamo sicuri che il Milan non è quello del primo tempo di Lecce. Mi aspetto una partita di livello". Lo dice l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana, contro l'Inter.

Il Milan è reduce da settimane non semplici, nelle quali Pioli è stato anche criticato, una situazione che lo fa riflettere: "Conosco questo ambiente e so che non c'è mai equilibrio, sia in negativo che in positivo. Si va avanti con lucidità, cercando di risolvere i problemi con il mio miglior equilibrio possibile".

E uno dei problemi del Milan sono sicuramente i troppi gol subiti, sei nelle ultime quattro partite. "Dobbiamo cercare di difendere meglio, stiamo subendo troppi gol, dobbiamo ritrovare la compattezza difensiva. Abbiamo commesso degli errori quando abbiamo preso gol, dobbiamo fare meglio", sottolinea il tecnico.

