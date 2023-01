Supercoppa: i palloni della finale all'asta per gli appassionati

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - La finale di EA Sports Supercup darà una speciale opportunità ai possessori di Fan Token di Milan e Inter, grazie all'iniziativa ideata da Socios.com, in collaborazione con la Lega Serie A. Non appena verrà segnato un gol, il pallone verrà preso dall`arbitro e posto in una teca, quindi inviato alla sede di Chiliz, dove sarà verificato dal team di Gameused.com e integrato con un chip NFC.

I cimeli saranno riscattabili esclusivamente dai possessori di Fan Token dell`Inter e del Milan su Socios.com e faranno parte di Socios Collectibles, il nuovo hub per gli oggetti da collezione reali verificati tramite blockchain sull`app, gestito da Gameused.com. "Ancora una volta andiamo incontro ai desideri dei tifosi, dando loro la possibilità di ottenere oggetti unici e da collezione per far sì che si sentano sempre più a contatto con l'evento sportivo sul campo" le parole dell'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo. "La finale EA Sports Supercup sarà un`occasione spettacolare e l`opportunità perfetta per mostrare i molti modi in cui la tecnologia blockchain di Chiliz sta contribuendo a dare più valore ai tifosi e alle squadre" ha detto Alexandre Dreyfus, ceo di Socios.com e Chilizabili.

