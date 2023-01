Medico Lazio, Immobile ha avvertito fastidio al flessore

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Immobile ha avvertito un fastidio al flessore e si è fermato subito. Speriamo che questo abbia ridotto le conseguenze del suo stop, nelle prossime 48/72 ore capiremo i tempi di recupero". Lo ha detto il coordinatore medico della Lazio, Fabio Rodia, dopo la partita col Sassuolo in cui il centravanti biancoceleste si è infortunato.

"Le sensazioni non sono le stesse dell'infortunio di ottobre contro l'Udinese, purtroppo questo stop però rallenta il suo percorso, visto che Ciro aveva ritrovato la miglior condizione", prosegue Rodia che non si dice preoccupato per Casale: "In settimana aveva avuto un po' di febbre a causa di un intervento odontoiatrico ed è stato sostituito per precauzione". (ANSA).