Calcio: Mudryk al Chelsea per 100 mln, contratto 8 anni e mezzo

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - L'attaccante ucraino Mykhailo Mudryk ha firmato oggi un contratto di otto anni e mezzo con il Chelsea: lo ha annunciato il club londinese. L'operazione per portare a Stamford Bridge il ventiduenne dello Shakhtar Donetsk,secondo la stampa, è costata 100 milioni di euro, bonus inclusi.

"Sono felice di firmare per il Chelsea - le parole di Mudryk - Questo è un club enorme, in un campionato fantastico ed è un progetto molto interessante per me in questa fase della mia carriera. Sono entusiasta di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e non vedo l'ora di lavorare e imparare con Graham Potter e il suo staff".

Il Chelsea ha battuto la concorrenza dell'Arsenal che da tempo era sulle orme di Mudryk. (ANSA).