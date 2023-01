Calcio: Juric, ci sono attenuanti, al Toro è mancata energia

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - "Abbiamo attenuanti, ci è mancata energia: non è stata una bella giornata, è successo tutto ciò che poteva accadere di negativo": il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta così il tonfo casalingo contro lo Spezia.

"Abbiamo gestito alcune assenze, ma ora può diventare un problema - aggiunge l'allenatore sulla rosa dei granata - e adesso vediamo cosa succede per Ilic: sono sincero, non so le questioni di mercato".

Il centrocampista del Verona resta un obiettivo del presidente Cairo e si tenterà l'affondo decisivo, mentre bisognerà valutare Lukic e Schuurs: "Per il centrocampista potrebbe essere uno stop muscolare e se così fosse sarebbe dura da digerire un suo stop, mentre l'olandese ha subito una botta e non reggeva un altro impegno dopo le tante partite disputate".

Luca Gotti festeggia per i nove punti di vantaggio sulla zona retrocessione: "E' bello non dover guardarsi alle spalle, anche se secondo me ne avremmo meritati più di 18 - dice il tecnico dello Spezia - ma oggi la cosa più bella è la crescente consapevolezza nei nostri mezzi". La sua squadra è riuscita ad imbrigliare il Toro: "Una vittoria come quella di San Siro ti può dare tanto a livello di carica ma ti toglie anche sotto altri aspetti - aggiunge l'allenatore dei liguri - io sono soddisfatto per la grande intensità che abbiamo messo in campo e per come siamo riusciti a leggere i vari momenti della partita".

