Coppa Italia: in campo Roma-Genoa 0-0 LIVE

In campo Roma-Genoa 0-0 LIVE per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Neanche il primo freddo romano scoraggia i tifosi giallorossi. L'assalto alla decima Coppa Italia parte dall'Olimpico con la sfida al Genoa e allo stadio saranno in quasi 60mila. Numeri che renderanno l'ottavo di coppa, quello con il maggior numero di spettatori nella storia del club. E prima di scendere in campo ci sarà anche una piccola festa per Dybala. Un omaggio voluto dalla società e avallato da Mourinho vista la vittoria del mondiale dell'argentino che deciso di affidare la sua medaglia d'oro all'archivio storico del club giallorosso. Almeno la prima parte di gara, però, la Joya dovrebbe guardarla dalla panchina, dove per la prima volta dal 2023 ci sarà anche Mourinho. Scontata la squalifica di due turni in campionato per gli insulti a Rapuano, lo Special One riprenderà il suo posto a bordo campo, ma decidendo comunque di non parlare alla vigilia della sfida. Un silenzio, quello del portoghese, che si protrae da due mesi e che si interromperà solamente dopo la partita o prima della gara con la Fiorentina di domenica.

E nonostante il mercato stenti a decollare e le voci di un suo ruolo da ct del Brasile non cessino, Mourinho per ora guarda solo alla partita con il Genoa che, in caso di vittoria, regalerebbe alla Roma la sfida con il Napoli nei quarti di finale. La volontà del club è quella di non snobbare la competizione e provare ad arrivare fino in fondo come lo scorso anno ha fatto con la Conference League. Per questo il turn over sarà minimo e ragionato. Per Solbakken potrebbe esserci spazio in corso d'opera così come per Belotti, mentre a riposare, oltre Dybala, potrebbero essere Smalling e Zaniolo, rispettivamente rimpiazzati da Kumbulla ed El Shaarawy. In mezzo al campo Tahirovic e Matic, invece, si giocano una chance dal primo minuto, mentre a Pellegrini e Abraham verranno chiesti gli straordinari con l'inglese ancora a caccia del primo gol all'Olimpico di questa stagione.