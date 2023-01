Calcio:Napoli; Bereszynski, con la Juve anche sfida polacca

(ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - "La chiamata del Napoli è stata una bellissima sorpresa, è la squadra più forte d'Italia. Non sono qui per fare la presenza, voglio dare il mio contributo. So che davanti a me c'è Di Lorenzo che è un grandissimo, ma io posso crescere tanto". E' una presentazione all'insegna dell'entusiasmo quella del terzino destro Bartosz Bereszynski, giunto al Napoli in prestito dalla Sampdoria con riscatto a fine stagione fissato a 1,8 milioni.

"Tornare in Italia dopo il Mondiale - ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli - con questa fiducia è stata una cosa bellissima.

Per me è un onore essere qui, migliorarmi era un mio obiettivo e il Napoli è una squadra fortissima con tanti bravi compagni".

Bereszynski ha spiegato di aver parlato con Spalletti: "Mi ha illustrato - ha detto - i primi movimenti tattici. Con la Sampdoria è stata una partita speciale, sono stato lì per sei anni e per il Napoli la vittoria è stata importante".

Ora il polacco si prepara alla prima sera al Maradona con la maglia azzurra nel match di venerdì con la Juventus: "Conosco Zielinski da anni - dice -, mi ha spiegato cosa significa giocare contro di loro in uno stadio che sarà pieno. L'obiettivo è vincere. Milik avversario? E' un compagno di Nazionale, ma durante la partita non sarà nostro amico, stesso discorso vale per Szczesny. Sarà un due contro due, speriamo di essere io e Zielinski più contenti a fine partita: vincere e andare a +10 sui bianconeri in classifica sarebbe bello, ma pensiamo partita per partita, dobbiamo essere concentrati sapendo di essere i più forti". (ANSA).