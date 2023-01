Gattuso: "Con Ancelotti problemi di lavoro ma lui è il migliore"

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Ancelotti sa che ho molta stima nei suoi confronti, sia a livello umano, sia calcistico. I problemi fra noi sono stati a livello lavorativo, ma per me resta uno dei migliori allenatori del mondo. Tutto accadde quando lui allenava il Napoli, a dicembre arrivai io e la stampa cominciò a dire che la squadra stava male fisicamente. Il problema é nato da questo, personalmente nutro grandissimo rispetto per Carlo". Così Rino Gattuso, nella conferenza stampa di Ryad risponde ad Ancelotti che ha svelato - sempre oggi, parlando ai giornalisti - di avere avuto dei problemi con l'attuale allenatore del Valencia. Domani è in programma la semifinale fra il club dei pipistrelli e il Real Madrid, con inizio alle ore 20 italiane. Giovedì scenderanno in campo Betis e Barcellona. (ANSA).