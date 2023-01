Calcio: colpo in allenamento per Verratti, salta l'Angers

(ANSA) - PARIGI, 10 GEN - Marco Verratti, infortunato, non sarà in campo al Parco dei Principi domani contro l'Angers, nella 18/a giornata di Ligue 1. Lo ha annunciato il Paris SG.

Il centrocampista azzurro ha lasciato l'allenamento di oggi dopo aver ricevuto un colpo al quadricipite destro. Pronto al rientro, invece, Lionel Messi, a poco meno di un mese dal titolo mondiale. L'argentino ha ripreso ad allenarsi mercoledì scorso ed ha partecipato normalmente alla seduta odierna, così come Neymar. Kylian Mbappé e Achraf Hakimi non rientreranno ancora in squadra, essendo il difensore marocchino comunque squalificato per il match contro l'Angers. (ANSA).