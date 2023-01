Calcio: addio a Bernasconi, storica bandiera della Sampdoria

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - E' morto questa mattina a 90 anni Gaudenzio Bernasconi, storico difensore della Sampdoria a cavallo tra gli anni '50 e '60. Bernasconi detenne a lungo il record di presenze con la maglia blucerchiata scendendo in campo in 365 occasioni e guadagnandosi anche la Nazionale con 6 presenze.

Maglia numero 5, Bernasconi - soprannominato Orsacchiotto - non venne mai espulso e tra il '54 ed '59 giocò consecutivamente 133 partite.

Il club, ancora scosso dalle scomparse di Mihajlovic e Vialli, lo ha ricordato con un lungo messaggio sul proprio sito e sui propri social esprimendo "alla moglie Anna e a tutta la famiglia Bernasconi le più sentite condoglianze da parte della società". (ANSA).