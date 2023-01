Montella: "Vialli un grande uomo, ci ha insegnato tanto"

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - "La scomparsa di Gianluca Vialli è stato un dolore grande, anche se sapevamo da anni della sua malattia. Il modo in cui l'ha affrontata è stato ed è da esempio per tante persone che soffrono, perché l'ha saputa affrontare a testa alta, senza vergogna, cercando di essere da esempio anche per chi gli stava intorno. Ovviamente è stato un grande calciatore, ma è stato anche un grande uomo, di cultura e intelligenza, che ha saputo lasciare tanti insegnamenti alla propria famiglia e non solo: anche alle persone che soffrono".

Così Vincenzo Montella, da ex attaccante sampdoriano, ha ricordato Gianluca Vialli, a Radio Anch'io lo sport (RadioRai).

(ANSA).