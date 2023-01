Brasile: federcalcio, basta usare maglia Selecao per vandalismi

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Basta con l'uso da parte dei manifestanti e dei seguaci di Jair Bolsonaro della maglia della nazionale. E' quanto chiede la federcalcio brasiliana (Cbf) all'indomani dell'assalto ai palazzi del potere a Brasilia da parte dei sostenitori dell'ormai ex Presidente, sconfitto nelle ultime elezioni del capo dello Stato dal suo rivale Lula.

A individuare quanti appoggiano Bolsonaro, sin dalla campagna elettorale a anche ora che nelle Capitale e in altre città del Brasile hanno dato vita a saccheggi e blocchi stradali, è il fatto che molti indossano la tradizionale maglia gialla della Seleçao, cosa non affatto gradita dai vertici della Cbf.

Così oggi la federazione cinque volte campione del mondo ha diffuso un comunicato in cui sottolinea che "la maglia della nazionale brasiliana è un simbolo dell'allegria del nostro popolo. E' fatta per tifare, emozionarsi, amare il Paese. La Cbf è un ente apolitico e democratico, e auspica che la maglia della Seleçao venga usata per unire e non per dividere i brasiliani.

La federazione stigmatizza con forza il fatto che la nostra maglia venga usata per commettere atti antidemocratici e di vandalismo". (ANSA).