Vialli: maglia speciale, l'omaggio Samp anche a Mihajlovic

La Sampdoria scende in campo indossando una maglia con una speciale patch. All'interno del colletto c'è una dedica: "Luca e Sinisa", nel mezzo ai due nomi il simbolo dell'infinito. Gabbiadini e compagni hanno omaggiato il bomber durante il riscaldamento indossando tutti una maglia particolare del club con il numero 9 e la scritta Vialli. E prima del fischio d'inizio i giocatori del Napoli che facevano parte dell'Italia che ha conquistato l'Europeo con Vialli capo delegazione di quella spedizione hanno deposto un mazzo di fiori sotto la Gradinata Sud. Fuori dal Ferraris sotto la Gradinata Sud tantissimi i fiori e le sciarpe sotto il murales dedicato a colui che portò la Samp alla conquista dello scudetto. E uno striscione particolare che riporta una celebre frase di Vialli: "Ho già firmato! Per chi? Per noi". Finale coppa Italia maggio 1988, a Torino a fine partita un giornalista della Rai gli chiede se andava via dalla Samp e lui rispose così prima di alzare il trofeo. All'andata a Genova vinsero i blucerchiati 2-0, nel ritorno finì 2-1 per i granata con la rete decisiva di Salsano che regalò la Coppa Italia ai liguri.