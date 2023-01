Vialli: Buffon "un gigante, il vuoto che lasci è immenso"

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - "Non è semplice trovare le parole in questo momento. Sei stato un gigante, così in campo come nella vita. Hai lottato fino alla fine a testa alta con una dignità unica". Gigi Buffon con un ricordo personale omaggia Gianluca Vialli: lo fa postando la foto della maglia n.9 della Samp indossata dall'attaccante scomparso oggi a 58 anni. "Questa maglia - scrive l'ex portiere della Nazionale - che mi regalasti ha un valore inestimabile e ogni volta che la guarderò non potrò che dirti grazie peer tutto quello che hai fatto. Il vuoto che lasci è immenso". (ANSA).