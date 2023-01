Serie A: Spezia-Atalanta 2-2

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Spezia e Atalanta 2-2 (2-0) in una partita della 16/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputata sul terreno dello stadio Picco di La Spezia. I gol: nel primo tempo per i liguri Gyasi all'8' e Nzola al 31'; nel secondo tempo per i bergamaschi Hojlund al 32' e Pasalic al 48'. (ANSA).