Coppa del Re: il Real Madrid rischia, ma passa agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Il Real Madrid rischia, ma passa ugualmente agli ottavi della Coppa del Re, superando però solo di misura (1-0) il Cacereno, una squadra del campionato di Quarta Divisione. A decidere il match ci ha pensato Rodrygo nella ripresa. Clamorosa eliminazione dell'Elche, sconfitto 1-0 sul campo del Ceuta, formazione che milita in III Divisione e che rappresenta un'enclave spagnola in Marocco. Fuori anche un'altra compagine della Liga, il Rayo Vallecano, che si è arreso allo Sporting Gijon per 2-0. Anche l'altra squadra di Valencia, il Levante, si è qualificata per gli ottavi, superando il Getafe per 3-2. Avanti pure l'Espanyol di Barcellona, che ha superato ai supplementari per 3-1 i galiziani del Celta Vigo.

