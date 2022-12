Riecco la Premier, Tottenham di Conte apre il Boxing day

Dopo la parentesi Mondiale, è iniziato il countdown per la ripresa dei campionati e la Premier sarà tra tra i primi con il Boxing Day, che si aprirà con un derby di Londra, quello tra Brentford e Tottenham con la squadra di Conte è uarta in classifica .

Il Newcastle deve difendere il terzo posto in classifica al King Power Stadium contro il Leicester. I Magpies sono in serie positiva da 10 partite. Comincia da Birmingham la rincorsa del Liverpool alla zona Champions League, ora distante 7 punti. I Reds trovano l'Aston Villa che, dopo il cambio panchina da Gerrard a Emery, va a caccia di punti per uscire dalla zona bassa della classifica. Il Boxing Day si chiuderà con un'altra stracittadina londinese, Arsenal capolista contro West Ham. Il pronostico pende tutto dalla parte della squadra di Arteta