Da Casa Reale Savoia servizi finanziari per i club

(ANSA) - POMPEI, 17 DIC - Un club esclusivo di conti correnti e servizi bancari con il circuito Mastercard collegato alle quattro carte di credito della casa reale dei Savoia. Tutto finalizzato ad investimenti legati al mondo del calcio. Sono le novità che la Casa Reale Holding, già attiva nell'ambito dell'operazione per rilevare la proprietà del Savoia Calcio, presenterà mercoledì 21 dicembre alle 11 nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Pompei nella sala congressi dello sponsor tecnico Legea. Ad annunciarlo, con una nota, è il presidente Emanuele Filiberto di Savoia, che sottolinea come durante la presentazione ''verrà illustrato anche il connesso servizio di finanziamento al calcio''.

''Tutti i proventi di queste attività - fa presente Nazario Matachione, tra gli imprenditori coinvolti nei progetti portati avanti dalla Casa Reale Holding - saranno investiti nelle squadre di calcio. Riteniamo che questa sia una novità assoluta per il calcio italiano, visto che nessuna società nel nostro Paese può vantare una holding attiva in servizi bancari la cui unica finalità è il reinvestimento degli utili nelle attività di natura sportiva''.

A questo punto diventa possibile, se non probabile, che una delle prossime operazioni del gruppo che fa capo ad Emanuele Filiberto sia di tentare l'acquisto anche del Montespaccato Savoia, squadra romana di Serie D che della Casa Reale porta il nome e lo stemma sulle maglie, azzurre sempre in omaggio ai Savoia. (ANSA).