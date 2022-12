Mondiali: Messi esulta 'gruppo incredibile, ce l'abbiamo fatta'

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Molte cose ti passano per la testa quando vedi questo fervore, è molto commovente. Quello che ho passato è incredibile". Lionel Messi esulta dopo la finale conquistata con la sua Argentina in Qatar. "Ora stiamo andando all'ultima partita, questo è quello che volevamo - aggiunge l'asso argentino - Anche se abbiamo iniziato con una sconfitta abbiamo avuto fiducia in questo gruppo. Abbiamo chiesto alla gente di fidarsi di noi perché sappiamo quanto valiamo. Questo gruppo è fantastico, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta.

Abbiamo passato momenti belli e brutti e oggi è un momento straordinario, quindi dobbiamo godercelo con loro e con tutta la gente che è in Argentina". (ANSA).