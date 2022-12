Mondiali: pericolo Inghilterra ma la Francia è favorita

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - C'è l'Inghilterra sulla strada della Francia verso il secondo titolo mondiale consecutivo. Domani sera, in Qatar, i Bleus chiuderanno il programma dei quarti scendendo in campo col favore del pronostico nelle quote Snai: la vittoria già nei 90 minuti vale 2,50, quella dell'Inghilterra invece è a 2,95. Più in alto, a 3,25, il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari. Kylian Mbappé, capocannoniere con cinque reti e principale indiziato per la vittoria del titolo dei bomber, è anche il marcatore più probabile per la partita; un gol della stella del Psg vale 2,75, seguito da Kane a 3,50 e da Giroud a 3,75.

Per il quarto di finale pomeridiano, tra Marocco e Portogallo, le previsioni sembrano più delineate, con il «2» del Portogallo a 1,67, il pareggio nei tempi regolamentari a 3,65 e l'«1» a 5,75. La distanza si riduce leggermente nel testa a testa per il passaggio del turno: scende a 1,30 la quota del Portogallo, ma scende a 3,50 anche la quota del Marocco. Tra i possibili marcatori, Goncalo Ramos si prende la testa della lavagna a 2,75. (ANSA).