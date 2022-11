Calcio: scuola allenatori, Spalletti fa lezione a Coverciano

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il 'suo' Napoli sta volando, guardando tutti dall'alto in basso nella classifica della Serie A. Ormai è un vero e proprio 'decano' del nostro massimo campionato, avendo esordito da allenatore nella stessa Serie A più di venticinque anni fa: Luciano Spalletti è intervenuto questa mattina a Coverciano, nella sala conferenze del Museo del Calcio, per una lezione agli aspiranti allenatori Uefa Pro e Uefa A.

Una docenza che per due ore ha toccato molti aspetti della sfera di competenza di un tecnico, da quello più tattico alla gestione del gruppo, fino agli aspetti comunicativi.

Tra gli allievi intenti a seguire la sua lezione, erano presenti anche diversi suoi ex calciatori - come Daniele De Rossi ed Alberto Aquilani - e tecnici - come Matteo Paro e Salvatore Foti - che hanno affrontato lo stesso Spalletti in questa stagione di Serie A come allenatori in seconda, e non sono mancati confronti con i corsisti per discutere delle metodologie di lavoro adottate dal tecnico nativo di Certaldo.

A margine della lezione, Luciano Spalletti ha visitato il Museo del Calcio, accompagnato dal presidente della Fondazione, Matteo Marani: un tour tra i cimeli che raccontano la storia azzurra, tra coppe, palloni e divise originali, osservando da vicino le maglie indossate dai campioni del Mondo del 1982 e quella vestita da Diego Armando Maradona, proprio contro gli Azzurri in quel 'Mundial'. (ANSA).