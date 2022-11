Mondiali: Corea del Sud-Ghana 2-3

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Corea del Sud-Ghana 2-3 (0-2) in una partita della seconda giornata del gruppo H ai Mondiali di calcio in Qatar giocata allo Stadio Città dell'istruzione di Doha: COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seong-Gyu, Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae (47' st Kwon Kyung-Won), Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su, Hwang In-Beon, Jung Woo-Young (33' st Hwang Ui-Jo), Kwon Chang-Hoon (12' st Lee Kang-In), Jeong Woo-Jeong (1' st Na Sang-Ho), Son Heung-Min, Cho Gue-Sung. (12 Song Bum-Keun, 14 Hong Chul, 11 Hwang Hee-Chan, 21 Jo Hyeon-Woo, 10 Lee Jae-Sung, 2 Yoon Jong-Gyu, 13 Son Jun-Ho, 26 Song Min-Kyu, 8 Paik Seung-Ho, 23 Kim Tae-Hwan, 24 Cho Yu-Min). Ct. Paulo Bento.

GHANA (5-3-2): Ati-Zigi, Lamptey (33' st Odoi), Amartey, Salisu, Mensah (43' st Baba), Partey, Abdul Samed, Kudus (38' st Djiku), André Ayew (33' st Kyereh), Williams, Jordan Ayew (33' st Sulemana). (16 Nurudeen, 26 Seidu, 25 Semenyo, 13 Afriyie, 6 Owusu, 12 Danlad, 7 Fatawu, 15 Aidoo, 24 Sowah, 11 Bukari). Ct.

Addo.

Reti: 24' Salisu, 34' pt e 24' st Kudus, 13' e 16' st Cho Gue-Sung Reti: 24' Salisu, 34' pt e 24' st Kudus, 13' e 16' st Cho Gue-Sung Angoli: 12-5 per la Corea del Sud Recupero: 5' e 10'.

Ammoniti: Amartey, Jung Woo-Young, Lamptey e Kim Young-Gwon per gioco scorretto Note: espulso per proteste il tecnico coreano Paulo Bento.

(ANSA).