Emozione Vialli al film che ricorda scudetto Samp

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - L'occasione è stata la presentazione a Genova al Porto Antico del docufilm 'La Bella Stagione', che racconta l'anno dello scudetto della Sampdoria visto con gli occhi e le parole di chi aveva scritto quella pagina di storia. Come Roberto Mancini e Gianluca Vialli che erano presenti questo pomeriggio alla proiezione. E fuori sono stati tantissimi i tifosi che hanno acclamato Vialli all'esterno della sala ma bocche cucite sul futuro della società.

Poche frasi da parte di Ivano Bonetti legato alla cordata dello sceicco Khalid Faleh al Thani insieme all'imprenditore cinematografico Di Silvio: "Io non posso fare niente. Spero come voi che la questione della cessione vada in porto. Vialli nella trattativa? Non posso dire niente", ha detto l'ex giocatore.

Poi spazio alla presentazione con Mancini per il quale l'elemento chiave di quella squadra che vinse lo scudetto "è stata l'amicizia" mentre Vialli ha sottolineato che "vedere questo film mi fa emozionare molto". (ANSA).