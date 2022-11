Mondiali, medico Brasile: "La caviglia di Neymar da valutare"

(ANSA-AFP) - ROMA, 25 NOV - Il Brasile prega che il proprio fuoriclasse Neymar, che ieri ha subito una distorsione alla caviglia nel match contro la Serbia (2-0), si riprenda presto per guidare la Seleçao, in campo lunedì contro la Svizzera per la seconda partita dei Mondiali in Qatar. L'angoscia di Neymar, ieri con la caviglia gonfia e occhi arrossati, è tornata ad assillare i tifosi brasiliani, traumatizzati dalle assenze per infortunio del numero 10 che spesso hanno coinciso con grandi prestazioni negative, come ai Mondiali del 2014 giocati in casa.

Le immagini del suo malleolo destro gonfio hanno subito fatto temere il peggio. Il medico della Federcalcio brasiliana, Rodrigo Lasmar, ha confermato che Neymar soffre di una distorsione alla caviglia destra, ma ha detto di dover attendere "fra le 24 e le 48 ore per un'altra valutazione". Dal canto suo anche il difensore Danilo ha accusato una distorsione alla gamba, ma le sue condizioni non preoccupano molto. "Neymar Jr. e Danilo sono stati sottoposti a esami oggi. Entrambi i giocatori sono rientrati in albergo e continueranno il trattamento con il servizio di fisioterapia", ha scritto la Cbf, promettendo di comunicarlo non appena ci saranno "novità". "Neymar ha sentito il dolore, ma ha deciso di restare in campo per aiutare i compagni, questo è lodevole, ha detto il ct Tite, che non ha effettuato immediatamente la sua sostituzione -. Non ho visto che era infortunato, non ho visto niente!. Siamo fiduciosi che Neymar torni a giocare ancora in questo Mondiale", ha ammesso Tite, con tono deciso.

Lo stesso Neymar si è detto determinato a tornare prima possibile, postando una foto su Instagram in cui si legge la frase "abbiate fede". E si è proiettato verso il prosieguo della competizione: "Complimenti alla squadra, è un primo passo. Ne mancano sei", riferendosi alle sei partite che mancano alla possibile conquista del titolo, finale compresa. (ANSA-AFP).