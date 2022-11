Mondiali: B. Fernandes,nessuna lite con Ronaldo, scherzavamo

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Non ho reagito male a Cristiano Ronaldo, stavamo scherzando". Alla vigilia della prima del Portogallo al Mondiale, contro il Ghana, Bruno Fernandes e' costretto a tornare sul rapporto con l'ormai ex compagno United, e la presunta freddezza immortalata in un frame sui social. Lui mi ha chiesto se fossi arrivato in barca, ma in realtà io sono stato due ore dentro un normale aereo di linea, lui invece ha il suo jet privato. Più volte mi ha invitato ad andare con lui, anche perché detesta di arrivare in ritardo utilizzando un volo normale. Comunque ne abbiamo riso, anche se per lui era una cosa divertente, e per me mica tanto. Ora abbiamo altro a cui pensare, lui ha sempre detto che il trofeo più importante che ha vinto è stata quello del 2016 - ovvero gli Europei col Portogallo - e questo spiega molto su cosa pensi". Quanto al divorzio di Cristiano Ronaldo dallo United, "e' bello essere suo compagno di squadra, col club e qui, ma tutti sappiamo che nulla e' per sempre. E del Manchester non parliamo, siamo concentrati sul Portogallo".

"Per Cristiano era importante sapere del suo futuro - aggiunge Bruno Fernandes - ma, ovviamente, non ne abbiamo parlato. La sua è stata una decisione del tutto personale, che riguarda soltanto lui e la sua famiglia. E poi, come ho detto, ora siamo totalmente concentrati sulla Seleçao e sul Mondiale". (ANSA).