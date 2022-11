Mondiali: Inghilterra a valanga, l'Olanda parte bene

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - L'Inghilterra ha travolto l'Iran 6-2 e l'Olanda ha superato 2-0 il Senegal nelle due partite pomeridiane della seconda giornata dei Mondiali. Nel primo match del girone B, che con 27' di recupero ha quasi stabilito un record, la nazionale di Southgate è andata in gol con Bellingham, Saka e Sterling nel primo tempo e ancora con Saka, Rashford e Grealish nella ripresa. Nella seconda partita del girone B, gli Orange si sino imposti con due reti nel finale di Gakpo e Klaessen e raggiungono in testa a tre punti l'Ecuador, con Qatar e Senegal a 0. Venerdì prossimo sono in programma Qatar-Senegal e Olanda-Ecuador. (ANSA).