Mondiali: Francia; Deschamps, Benzema non sarà sostituito

(ANSA) - DOHA, 20 NOV - La Francia non sostituirà Karim Benzema. L'attaccante, infortunato, non sarà disponibile per il Mondiale ma non sarà rimpiazzato. lo ha detto il ct Didier Deschamps ai microfono di Telefoot. "No", ha risposto, alla domanda su una possibile sostituzione con un altro giocatore, opzione che la Francia poteva esercitare fino a domani. Il tecnico della Francia ha quindi deciso di restare con 25 giocatori.

Deschamps ha poi annunciato chetTorna invece disponibile per la sfida di martedì contro l'Australia Raphaël Varane. Il difensore si era infortunato ad una coscia a fine ottobre a una coscia, e "sarà disponibile" martedì. (ANSA).