Mondiali: Al Thani e Infantino in tribuna, al via cerimonia

(ANSA) - AL KHOR (QATAR), 20 NOV - E' cominciata in perfetto orario, alle 17:40 locali, la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2022 in Qatar. Si sono spente le luci nel grande stadio di Al Khor, a 50 km da Doha, l'Al Beyt, a forma di tenda beduina.

I danzatori sono entrati in scena dopo un lungo applauso al padre dello sceicco Al Thani, arrivato in tribuna dove già era presente il figlio. Le tribune sono quasi piene. (ANSA).