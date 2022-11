U.21: Italia-Germania 2-4 in amichevole

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - La Nazionale Under 21 è stata battuta 4-2 dalla Germania nell'ultimo test del 2022, un'amichevole nello stadio di Ancona resa complicata dalle condizioni meteo, con pioggia battente, vento forte e campo allagato in alcune parti. I tedeschi, campioni d'Europa in carica, si sono imposti grazie alle nel primo tempo di Huseinbasic e a quelle nella ripresa di Samardzic, Schade e Malone, mentre l'Italia sullo 0-3 ha reagito con una doppietta di Cancellieri, entrato nella ripresa, ma poi ha dovuto arrendersi essendo rimasta in nove per le espulsioni nel finale di Cittadini e Bellanova.

"E' stata una partita sempre in salita. Dietro c'è stato qualche errore, che si poteva prevedere, ma abbiamo visto molte cose buone, come ad esempio la gestione della palla nei primi 20 minuti e l'orgoglio di questi ragazzi - il commento del tecnico azzurro, Paolo Nicolato - Ci portiamo a casa tanta esperienza, che è poi quello di cui abbiamo bisogno. Purtroppo nel momento in cui stavamo rimontando abbiamo subito due espulsioni: dovrò rivedere la partita, ma la sensazione è quella di aver fatto comunque una buona gara, contro un avversario che, va detto, al momento è più forte di noi". (ANSA).