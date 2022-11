Spagna: leggera distorsione alla caviglia per Gaya

(ANSA) - DOHA, 17 NOV - Il terzino sinistro della Spagna e del Valencia José Gaya ha subito una "lieve distorsione alla caviglia destra" in allenamento e non è sceso in campo nell'amichevole di oggi contro la Giordania, ad Amman. Non rischia però di saltare il Mondiale che inizia domenica.

"La risonanza magnetica passata da José Gaya questo giovedì conferma la diagnosi condivisa ieri sera", hanno detto fonti della federazione spagnola, a sei giorni dalla prima partita della Spagna al Mondiale contro il Costa Rica. Nonostante l'infortunio, Gaya (27 anni) resterà con la squadra. Secondo il regolamento Fifa, ogni selezione può apportare modifiche alla propria lista di 26 giocatori fino a 24 ore prima della prima partita. (ANSA).