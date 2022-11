Germania: Grifo 3 gol in 20' prima di andare da Mancini

(ANSA) - BERLINO, 13 NOV - E' Vincenzo Grifo il grande protagonista dell'ultima giornata della Bundesliga prima dei Mondiali in Qatar. Nel posticipo di oggi, infatti, l'azzurro che ora si metterà a disposizione del ct Roberto Mancini ha segnato tre gol, di cui due su rigore, nei primi 20 minuti della partita che la sua squadra, il Friburgo, ha vinto per 4-1 sull'ex capolista Union Berlino. Così ora il Friburgo ha scavalcato i rivali, adesso quarti, portandosi al secondo posto, da solo, con 30 punti e a -4 dal Bayern Monaco.

Va comunque detto che nella partita di oggi l'Union ha giocato in dieci fin dal 20' pt, per l'espulsione di Diogo Leite in occasione del fallo che ha determinato il secondo rigore a favore del Friburgo. (ANSA).