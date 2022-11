Croazia: il Rijeka esonera Serse Cosmi

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Serse Cosmi non è più l'allenatore del Rijeka. Il tecnico italiano, fa sapere il club su Twitter, è stato esonerato dopo la sconfitta di oggi per 7-2 con la Dinamo Zagabria e la precedente eliminazione dalla Coppa di Croazia, negli ottavi di finale, ad opera del Bjelobrdski, squadra di seconda serie.

Cosmi era stato chiamato alla guida del Rijeka all'inizio di settembre, e in undici partite fra campionato e coppa nazionale ha ottenuto quattro vittorie, un pareggio e sei sconfitte. Ieri Cosmi, commentando le voci di una sua possibile cacciata, che già circolavano, aveva detto che "se questa potrebbe essere la mia ultima partita lo sanno al momento soltanto il presidente e Dio". Oggi l'esonero. (ANSA).