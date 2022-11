Sampdoria, contro il Lecce la carica dei tifosi

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Sarà la carica dei tifosi a spingere la Sampdoria nel crocevia della stagione domani al Ferraris con Lecce: tre punti sono fondamentali per rialzare la testa in una classifica sempre più deficitaria con il penultimo posto. Tra abbonati (20mila) e chi acquisterà il biglietto sarà superata quota 25mila presenze: "Dobbiamo crederci e dimostrare per l'ennesima volta il grande cuore dei nostri tifosi. Ad ognuno mandiamo un invito: domani allo stadio con la bandiera per colorare il Ferraris", spiega Emanuele Vassallo, presidente della Federclubs blucerchiata, la tifoseria organizzata della Samp.

Non ci sarà in panchina Stankovic, espulso a Torino e squalificato per un turno, così come Colley, fermato anch'egli dal giudice sportivo. In difesa spazio alla coppia formata da Murillo e Ferrari mentre la sensazione è quella che il tecnico serbo possa tornare alla difesa a quattro cercando così di dare più solidità al reparto. Da risolvere soprattutto l'astinenza dal gol con il reparto offensivo che continua a vivere un momento di crisi assoluta con appena sei gol segnati.

La Sampdoria non trova il gol al Ferraris da tre partite di campionato; ad un passo dal record negativo del marzo del 1976.

Per l'attacco dunque possibile coppia formata da Caputo e Gabbiadini. Dopo due gare da titolare invece contro Fiorentina e Torino il giovane Montevago dovrebbe usufruire di un turno di riposo. Per la Samp può essere davvero un momento chiave per dare una sterzata ad una stagione iniziata male e che potrebbe finire ancora peggio se non ci sarà finalmente un'inversione di tendenza. (ANSA).