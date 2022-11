Calcio:Lecce; Baroni,tutti assieme per raggiungere obiettivo

(ANSA) - LECCE, 03 NOV - Vigilia di campionato per il Lecce di Marco Baroni, pronto a volare alla volta di Udine per la sfida di domani sera contro gli uomini guidati da Sottil. Reduce da due sconfitte, i giallorossi cercheranno alla Dacia Arena di invertire il trend negativo. Ed il tecnico dei salentini sgombra subito il campo da qualche malumore dopo l'ultimo stop in campionato contro la Juventus. "Intendo fare una premessa - spiega - perché sono convinto che è sempre tutti assieme che si raggiunge un obiettivo. Dal punto di vista di un equilibrio difensivo abbiamo creato qualcosa, ma è chiaro che dobbiamo assolutamente trovare un maggior coinvolgimento offensivo. Ci stiamo lavorando, ma è innegabile che ci voglia del tempo.

Vincere in questo torneo è difficile, ma ci stiamo mettendo una grande determinazione avendo già trovato una solidità: non è dunque questione di uomini ma, e lo ripeto, deve esserci un maggior coinvolgimento offensivo dell'intera squadra".

Sull'impiego di modulo e uomini Baroni sembra avere le idee chiare: "Il modulo non si cambia - dice - per gli uomini ci possono essere dei cambiamenti. Intendo tenere tutti con le stesse motivazioni e con un calendario così compresso è giusto che trovi spazio anche chi sinora ha morso il freno".

L'Udinese farà a meno di Lovric e Becao, ma il tecnico non intende fidarsi: "Le alternativi ci sono - dice Baroni - sono una squadra collaudata e giocano con il medesimo sistema di gioco da tempo. Sottil ha portato ferocia agonistica ed ha conseguito risultati importanti: ovvio che li guardiamo con rispetto, ma è necessario pensare solo alla nostra prestazione".

(ANSA).