Champions: Juve ko 2-1 con PSG, ma in Europa League

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - La Juventus è stata sconfitta 2-1 (1-1) dal PSG nell'ultimo match della fase a gironi (Gruppo H) della Champions League. In gol per i parigini al 13' Mbappé e Nuno Mendes al 69', per i bianconeri a segno Bonucci al 39'.

Nonostante la sconfitta la formazione di Allegri accede agli spareggi di Europa League grazie alla contemporanea sconfitta (6-1) degli israeliani del Maccabi Haifa contro il Benfica.

