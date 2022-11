Champions, Giroud: "Una serata perfetta per me e per il Milan"

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - "Serata perfetta per me e per la squadra. Sono orgoglioso dello spirito del Milan. Volevamo giocare una grande partita e lo abbiamo fatto". E' l'esultanza di Olivier Giroud, grande protagonista nella partita contro il Salisburgo, che ha regalato gli ottavi ai rossoneri dopo nove lunghi anni di attesa. "L'anno scorso eravamo nel gruppo della morte. E' stata una bella esperienza - ricorda l'attaccante a Prime - ma eravamo delusi per l'eliminazione. Quest'anno, invece, abbiamo raggiunto gli ottavi. Ora possiamo concentrarci sul campionato. Sono contento per i tifosi, se lo meritavano".

