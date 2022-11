Calcio: giudice, otto squalificati per un turno

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Sono otto i giocatori squalificati per un turno dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea dopo la 12/a giornata della Serie A. Si tratta di Dimitrios Nikolau (Spezia) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco, Pawel Marek Dawidowicz (Verona) per fallo grave, Gaetan Lauriente (Sassuolo): doppia ammonizione. Tra i calciatori non espulsi, stop di un turno a Federico Ceccherini e Hien (Verona), Linetty (Torino), Milinkovic Savic (Lazio), Verre (Sampdoria) tutti per comportamento scorretto e già diffidati. (ANSA).