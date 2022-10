Serie A: Torino-Milan 2-1

Torino batte Milan 2-1 (2-0) in una partita della 12/a giornata della serie A di calcio. LA CRONACA

67' GOL! Torino-MILAN 2-1! Rete di Messias. Gli ospiti riaprono il match: lancio di Tonali, Buongiorno e Milinkovic-Savic non si intendono e Messias insacca di sinistro.

37' GOL! TORINO-Milan 2-0! Rete di Miranchuk. Raddoppio dei padroni di casa: uno-due micidiale, Vlasic lancia Miranchuk che batte Tatarusanu con un diagonale sinistro.

35' GOL! TORINO-Milan 1-0! Rete di Djidji. Padroni di casa in vantaggio: punizione di Lazaro, colpo di testa di Djidji che tocca il palo e sfera in fondo al sacco.

L'incontro sarà diretto dal signor Rosario Abisso di Palermo. Al Var Aureliano.

Il match dell'Olimpico Grande Torino mette di fronte i padroni di casa, a metà classifica con 14 punti, agli ospiti, i quali partono da 26 punti, a -6 dalla vetta.Le formazioni



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Djidji, Schuurs, Buongiorno - Singo, Lukic, Ricci, Lazaro - Miranchuk, Vlasic - Pellegri. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Zima, Karamoh, Rodriguez, Adopo, Seck, Vojvoda, Garbett, Radonjic, Linetty.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu - Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez - Tonali, Pobega - Messias, Brahim Diaz, Leao - Origi. A disposizione: Mirante, Jungdal, Bennacer, Ballo-Touré, Adli, Giroud, Rebic, Dest, Kjaer, Thiaw, Krunic, Vranckx, De Ketelaere.