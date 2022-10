Serie A, il Napoli travolge il Sassuolo 4-0

Napoli show al Maradona: la formazione di Spalletti supera 4-0 il Sassuolo e conquista la 13/a vittoria di fila tra campionato e coppe. Gara nel segno di Victor Osimhen, autore di una tripletta e del georgiano Kvaratskhelia. Il Napoli mantiene la testa della classifica con 32 punti con un momentano vantaggio di 6 punti sul Milan che domani affronta il Torino.

Azzurri subito in vantaggio dopo quattro minuti con Osimhen, che raddoppia al 19'. Il terzo gol del Napoli al 36' porta la firma di Kvaratskhelia. Nella ripresa il Sassuolo prova a reagire ma è ancora il Napoli ad andare a segno con Osimhen. Per i neroverdi finale in 10 uomini per l'espulsione di Laurienté.