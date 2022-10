E. League: Roma; Mourinho 'ai problemi guardiamo da squadra'

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "È un problema nostro, un problema di squadra. Non solo di Abraham, non mi piace fare questo tipo di analisi", lo ha detto Josè Mourinho alla vigilia della sfida con il Real Betis in conferenza stampa parlando dei pochi gol che la Roma sta realizzando fin qui. "Sono momenti così, i gol arriveranno. Se le partite si vincessero per opportunità di gol, le vinceremmo tutte perché siamo primi in questo. L'importante è che noi guardiamo tutto come una squadra, non dobbiamo mettere pressione sui giocatori come fate voi" ha aggiunto lo Special One. Sui tanti infortuni muscolari poi ha concluso: "Ho imparato a piangere meno rispetto a prima. Ho imparato a vivere con la realtà delle cose. Si può dire che si gioca troppo o dire che i club più ricchi sono privilegiati. Ma la realtà è una: ci sono i ricchi, i poveri e i meno ricchi. I poveri giocano una volta a settimana, i ricchi possono giocare ogni giorno cambiando i giocatori e i meno ricchi sono quelli più in difficoltà perché giocano quanto i ricchi, ma con meno possibilità di cambiare e io sto vivendo questa situazione". (ANSA).