Champions, Rabiot: "Vincere in Israele e continuare a sperare"

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - "Il nostro obiettivo è andare in Israele per vincere e continuare a sperare nella qualificazione": così il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, alla vigilia della sfida contro il Maccabi Haifa.

"Parliamo sempre tra di noi, c'è un bel gruppo dentro e fuori dal campo - continua il francese - e ci alleniamo bene, ora dobbiamo portarlo in partita". (ANSA).