Real Madrid vince di misura, ora attende il 'Clasico'

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Un Real poco ispirato ma concreto vince il derby dell'area metropolitana di Madrid contro il Getafe (1-0 sul campo dei rivali, rete di Eder Militao, di testa su corner di Modric) e vola in testa alla classifica della Liga, con 22 punti e 3 di vantaggio sul Barcellona che, per l'ottava giornata, gioca domani sera contro il Celta Vigo. Domenica prossima, 16 ottobre, è in programma il 'Clasico' al Bernabeu.

Vince anche l'Atletico, per 2-1 contro il Girona grazie a una doppietta di Correa, mentre Jorge Sampaoli esordisce con un pari, per 1-1, sulla panchina del Siviglia impegnato contro l'Athletic Bilbao. (ANSA).