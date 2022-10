Europa League:Roma;per Celik trauma distorsivo ginocchio destro

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - I primi esami per Celik, costretto a uscire dopo 4 minuti di gioco per un contrasto con Mancini, hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il calciatore sarà sicuramente out domenica contro il Lecce e poco prima Mourinho in conferenza stampa sull'infortunio di Celik aveva detto: "La mia esperienza mi fa dire che non è niente di positivo". Nelle prossime ore si capirà con più accuratezza l'entità dello stop. (ANSA).