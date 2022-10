Europa League: Roma e Lazio chiamano i tre punti

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Terzo impegno in Europa League per le due squadre romane. Tre punti nelle prime due giornate sia per la Roma sia per la Lazio, che tornano in campo sera in due impegni importanti per il futuro nella competizione.

All'Olimpico, la Roma ospita il Betis, che sta facendo grandi cose nella Liga nonostante la sconfitta nell'ultimo impegno in casa del Celta Vigo. La marcia della squadra biancoceleste riparte invece dalla trasferta sul campo dello Sturm Graz. La Conference League attende invece la Fiorentina, che finora ha collezionato solo un punto e va in trasferta in Scozia sul campo degli Hearts of Midlothian.

I giallorossi partono favoriti con l'«1» che vale 1,80 nella lavagna Snai, mentre il pareggio e il colpo degli spagnoli salgono rispettivamente a 3,70 e 4,25. In cima alle quote dei probabili marcatori ci sono Dybala e Abraham a 2,25, con Belotti a 2,75 e Zaniolo a 3,00. Anche la Lazio è favorita a 1,70. Gli altri due segni, «1» e «X», sono a stretto contatto a 4,50 e 4,00. Anche in Conference, quote tutte dalla parte della squadra di Vincenzo Italiano, la cui vittoria si gioca a 1,55. (ANSA).