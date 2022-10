Champions: l'olandese Makkelie arbitrerà Chelsea-Milan

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Danny Makkelie arbitrerà la partita della 3/a giornata del Girone E della Champions League fra gli inglesi del Chelsea e il Milan, in programma dopodomani alle ore 21 sul terreno di Stamford Bridge, a Londra. Il direttore di gara olandese sarà assistito dai connazionali Hessel Steegstra e Jan De Vries, con Allard Lindhout nei panni di IV uomo. Al Var ci sarà Dennis Higler, mentre Pol Van Boekel sarà l'Avar.

Arbitro svizzero, invece, per la sfida del Girone H, fra la Juventus e gli israeliani del Maccabi Haifa, in programma sempre mercoledì alle 21, ma sul terreno dello 'Stadium'. Per dirigere il confronto di Torino è stato designato Sandro Shaefer, che sarà assistito dai connazionali Stephane De Almeida e Bekim Zogaj. Alain Bieri sarà il IV, con Marco Fritz al Var e Fedayi San nei panni di Avar. (ANSA).