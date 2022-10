In campo Lazio-Spezia 2-0 LIVE

In campo Lazio-Spezia 2-0 (LA DIRETTA)

GOL! LAZIO-Spezia 2-0 al 24'! Rete di Romagnoli! Sul continuo della precedente punizione la palla rimane in area dello Spezia, dove la difesa non riesce a spazzare. La palla arriva al limite dell'area con Romagnoli che colpisce in girata al volo di sinistro, la palla prende velocità rimbalzando a terra e si insacca alla sinistra di Dragowski.

GOL! LAZIO-Spezia 1-0 al 12'! Rete di Zaccagni! Bell'azione di contropiede guidata da Zaccagni che strappa per metà campo e arrivato al limite dell'area allarga per Felipe Anderson, il quale pesca nuovamente il numero 20 biancoceleste con un cross rasoterra: l'ex Verona deve solo appoggiare di punta, con la palla che si infila alla destra di Dragowski.