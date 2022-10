Roma: solo crampi per Dybala, non preoccupa Pellegrini

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Tutto concordato tra Dybala e Mourinho. La sostituzione della Joya, nel match a San Siro con l'Inter, era già in programma con il calciatore, ma è stata solo accelerata per via di alcuni crampi. Nessun affaticamento muscolare per l'argentino, mentre per Pellegrini non filtra preoccupazione da Trigoria, uscito per un semplice fastidio muscolare. Concesso domani un giorno di riposo da Mourinho, con la squadra che riprenderà ad allenarsi lunedì. (ANSA).