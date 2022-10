Il Tottenham sbatte sull'Arsenal, che vince 3-1

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Il Tottenham di Antonio Conte frana in uno dei tanti derby di Londra, uscendo sconfitto per 3-1 dall'Emirates Stadium, dov'era opposto all'Arsenal allenato dallo spagnolo Mikel Arteta, sempre più capolista solitario della Premier League dopo otto partite.

I 'Gunners' hanno aperto il tris con Partey al 20' pt e, dopo il momentaneo pareggio del centravanti Kane su rigore al 31' pt, nella ripresa sono tornati in vantaggio con il brasiliano Gabriel Jesus al 4', quindi hanno chiuso i conti con Xhaka al 22'.

Per gli 'Spurs' si tratta della prima sconfitta stagionale: la squadra di Conte rimane ferma a 17 punti, che le vale il terzo posto, mentre l'Arsenal sale a quota 21 e guida sempre la Premier. (ANSA).